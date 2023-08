Neymar traité d'escroc du foot par un champion du monde

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Après dix années passées en Europe, Neymar a donc quitté le Vieux Continent pour le nouvel eldorado du football, l'Arabie saoudite. Un transfert qui a dégoûté de nombreux fans du Brésilien, mais qui a au moins réjoui une personne en dehors du président du PSG.

Transféré à Al-Hilal pour près de 100 millions d'euros, Neymar a grandement renfloué les caisses parisiennes. Malgré un passage avec des hauts et des bas au Paris Saint-Germain, le joueur de 31 ans restera tout de même dans l'histoire du club de la capitale. De nombreux observateurs de la Ligue 1 et du football européen regrettent le départ de celui à qui on prédisait le titre de meilleur joueur du monde et de successeur naturel de Lionel Messi, qu'il a côtoyé au Barça et au PSG. Vraisemblablement et malgré une carrière remarquable, cela n'arrivera jamais. Car malgré son génie, hélas trop rarement vu à Paris, Neymar a toujours eu des détracteurs. Et certains le fracassent comme l'ancienne légende du football allemand, Paul Breitner. Le milieu de terrain, qui a fait l'essentiel de sa carrière au Bayern Munich, mais est également passé par le Real Madrid, a remercié l'Arabie saoudite d'avoir acheté Neymar et de l'avoir éloigné des plus grandes compétitions européennes.

Paul Breitner fracasse Neymar, c'est violent

« Merci, chers Saoudiens, d’avoir acheté Monsieur Neymar, l’un des joueurs les plus faibles de ces dernières années. L’un des joueurs les plus connus, mais qui ne fait que du cinéma et tente de marquer l'histoire comme cela. Terrible. Merci beaucoup de ne plus avoir à le regarder jouer » a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 1974 lors de l'émission Blickpunkt Sport sur la chaîne allemande Bayerischer Rundfunk. Paul Breitner ne porte visiblement pas Neymar dans son cœur et se réjouit du départ de l'ancien Barcelonais qui rejoint Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté et d'autres stars en Saudi Pro League.

Il est vrai que les faits donnent un peu raison au légendaire joueur de la Mannschaft, puisque Neymar Jr n'a pas été en mesure de débuter sous le maillot de son nouveau club, le numéro 10 de la Seleçao étant arrivé blessé après avoir signé son nouveau contrat qui lui assure 100 millions d'euros par saison. De quoi confirmer les soucis récurrents d'un joueur dont la transformation physique témoigne d'une hygiène de vie peu compatible avec celle d'un sportif de très haut niveau.