Neymar reçu comme un dieu, l'Arabie Saoudite pardonne tout

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Après plusieurs mois passés au Brésil à se remettre de son opération au genou, Neymar vient de rentrer en Arabie Saoudite. La star a été accueillie de manière spectaculaire par son club.

Il y avait foule lundi soir à 20 heures à l’aéroport de Riyad afin d’accueillir le passage d’un vol privé arrivant directement de Barcelone. Dans cet avion, non pas Taylor Swift dont l’utilisation d’un jet personnel est stigmatisée, mais Neymar. Depuis le mois d’octobre, le joueur brésilien d’Al-Hilal n’avait plus mis les pieds en Arabie Saoudite, puisque le 18 octobre dernier, à l’occasion du match Uruguay-Brésil, l’ancien joueur du PSG était sorti sur blessure, Neymar souffrant d’une rupture du ligament du genou. Opéré dans son pays, l’attaquant a passé du bon temps, avec l’organisation d’une croisière très animée, et une apparition avec quelques kilos supplémentaires lors d’un anniversaire. Mais cette fois, l’heure est au retour dans son club pour le Brésilien et du côté d’Al-Hilal on n’en veut pas trop à celui qui a été recruté pour 90 millions d’euros et n’a joué que 386 minutes. Alors, l’accueil a été royal.

Neymar accueilli avec du parfum et des fleurs en Arabie Saoudite

Dans le salon de réception des stars, des émissaires d’Al-Hilal attendaient Neymar avec des sponsors du club. L’un de ces sponsors a offert des flacons de parfum au joueur brésilien, tandis qu’un autre lui remettait des fleurs et de l’encens. Une organisation largement couverte par les médias d'Al-Hilal, des enfants ayant le maillot du club où joue Neymar ayant droit à des photos avec le joueur brésilien de 32 ans et des autographes. Bien évidemment, celui que Christophe Galtier surnommait Ney ne va pas reprendre le football tout de suite. Mais visiblement son club souhaite pouvoir communiquer autour de lui afin que son salaire, estimé à 100 millions d'euros par saison, soit légèrement justifié. Il faudra attendre encore quelques mois avant d'assister au retour de Neymar à la compétition, son opération au genou étant évidemment très impactante.