Neymar et son hygiène de vie, l’Arabie Saoudite est choquée

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure au genou gauche la saison dernière, Neymar n’a toujours pas repris la compétition. Le milieu offensif d’Al-Hilal a dépassé les délais prévus pour sa guérison. Son cas commence sérieusement à agacer les Saoudiens qui constatent eux aussi un manque de professionnalisme chez le Brésilien.

Limité dans le nombre de joueurs étrangers, Al-Hilal a pris une décision inattendue. Le champion d’Arabie Saoudite n’a pas inscrit Neymar sur la liste pour disputer le championnat jusqu’en janvier. Bien sûr, ce n’est pas une sanction contre le Brésilien, mais plutôt un choix basé sur l’état physique du milieu offensif. Rappelons que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait été victime d’une rupture du ligament croisé et du ménisque du genou gauche en octobre 2023.

Neymar agace

Depuis, Neymar n’a toujours pas retrouvé la compétition et ne semble pas en mesure de reprendre dans les semaines à venir. « Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général, a confié son entraîneur Jorge Jesus cette semaine. Je ne peux cependant pas préciser de date pour son retour, nous analyserons la situation en janvier. » Si le coach portugais préfère esquiver, c’est parce que Neymar devient un sujet sensible, révèle Marca. La star du championnat local a clairement dépassé les délais prévus pour sa guérison.

Un retard qui commence sérieusement à agacer son club et toute la Saudi Pro League, Al-Hilal étant subventionné par le fonds souverain. A l’été 2023, Neymar avait été recruté pour environ 90 millions d’euros, sans compter son salaire annuel estimé à 100 millions d’euros. Tout ça pour cinq matchs disputés depuis son arrivée. A 20 millions d’euros la rencontre, ça fait cher… Surtout pour un joueur qui manque de professionnalisme aux yeux des dirigeants d’Al-Hilal, qui constatent un certain relâchement à travers ses publications sur les réseaux sociaux.