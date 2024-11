L'Arabie Saoudite vire Neymar, son prochain club se précise

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

La nouvelle blessure de Neymar est celle de trop pour Al-Hilal, qui n’en peut plus de l’international brésilien et qui pourrait prendre la décision de s’en séparer avant la fin de son contrat en juin prochain.

L’aventure de Neymar en Arabie Saoudite tourne au fiasco. Recruté pour près de 100 millions d’euros en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain, l’international brésilien a joué seulement sept matchs. La faute à pas de chance puisque l’ancienne star du FC Barcelone s’est gravement blessée au genou lors d’un match avec le Brésil. Une rupture des ligaments croisés qui a éloigné Neymar des terrains pendant environ un an. Mais ce lundi, Neymar a enfin effectué son retour à la compétition contre Esteghlal lors de la victoire 3-0 de son équipe. Problème, il n’a tenu que 20 minutes avant de se reblesser et de sortir.

Le pépin de trop pour l’ancien meneur de jeu du PSG, qui pourrait voir son contrat résilié par Al-Hilal dans les semaines à venir selon UOL Esporte. Et pour cause, le média brésilien affirme que les dirigeants d’Al-Hilal songent de manière très sérieuse à mettre fin à l’aventure de Neymar en Arabie saoudite d’ici le mois de janvier au plus tard. Les dirigeants saoudiens sont de plus en plus persuadés que Neymar ne retrouvera plus jamais un niveau physique acceptable et que par conséquent, il est préférable de mettre un terme au fiasco.

Neymar de retour à Santos cet hiver ?

Il faut dire que l’Arabie Saoudite a été patiente avec Neymar mais après plus d’un an, le retour sur investissement est tout simplement catastrophique avec un transfert à 90 millions d’euros et un salaire annuel estimé aux alentours de 100 millions d’euros, le tout pour 7 matchs disputés, un petit but et deux passes décisives. Al-Hilal aimerait aussi faire de la place parmi ses joueurs étrangers, afin de pouvoir en inscrire de nouveaux lors du mercato hivernal. En cas de départ dès le mois de janvier, Neymar pourrait faire son grand retour au Brésil selon UOL, qui évoque un potentiel come-back à Santos, son club formateur. Mais dans quel état physique ? C’est toute la question.