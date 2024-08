Le Real Madrid refuse une offre à 500 millions d'euros ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Guyot

Star du Real Madrid et très attaché à son club, Vinicius Junior a déjà assuré qu’il comptait rester chez les Merengue pendant un long moment. Et ce n’est pas une offre stratosphérique venue d’Arabie Saoudite qui changera la donne, bien que les chiffres peuvent donner le tournis à n’importe quel joueur de football professionnel.

Vinicius Junior est l’une des pierres angulaires du projet du Real Madrid. Arrivé en 2018 dans la capitale espagnole, l’attaquant brésilien a mis plusieurs mois à s’adapter à son nouveau club mais a pris de plus en plus de gallon dans l’effectif, jusqu’à en devenir l’une des pièces essentielles. Depuis de nombreuses années, le joueur de 24 ans est l’un des éléments les plus décisifs de son équipe et s’est affirmé comme l’un des meilleurs du monde à son poste. De quoi lui offrir un nouveau contrat qui s’étend désormais jusqu’en 2027 avec le vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions. Vinicius aime le Real Madrid, à tel point qu’il a déclaré il y a plusieurs mois qu’il était prêt à disputer toute sa carrière au sein de la Casa Blanca, malgré l’intérêt du PSG ou même de l’Arabie Saoudite qui a décidé de faire une proposition complètement folle pour convaincre le joueur de rallier le Proche-Orient dans les prochaines heures.

L’offre irréelle de l’Arabie Saoudite pour recruter Vinicius !

En effet, comme le confirme Peton dans la célèbre émission ibérique El Chiringuito, l’Arabie Saoudite (dont l’identité du club n’a pas filtré) tente le tout pour le tout pour tenter d’attirer la star brésilienne du Real Madrid : «Vinicius Junior a reçu une offre d’Arabie Saoudite qui dépasse complètement les barrières économiques qu’un joueur de football peut espérer gagner jusqu’à présent. Ils lui proposent un salaire de 1 milliard d’euros sur quatre ou cinq saisons, ce qui est bien sûr faramineux. Dans le même temps, et c’est une autre folie, le Real Madrid a reçu une première proposition de 500 millions d’euros pour cet été», a -t-il développé. Une information qui arrive quelques heures après l’annonce du changement de date pour la fermeture du marché des transferts en Arabie Saoudite. Alors que celui-ci devait se clôturer début octobre, la limite d’enregistrement de nouvelles recrues en Saudi Pro League est désormais fixée au 2 septembre prochain.

La formation intéressée va devoir désormais faire très vite pour tenter de boucler ce dossier stratosphérique à tous les niveaux, même si Vinicius n’a pas montré un grand enthousiasme à l’idée de quitter le club qu’il considère désormais comme sa deuxième maison. Néanmoins, pour le PIF, le fonds d'investissement du royaume, cela permet surtout de tester la faisabilité de ce transfert dans l'avenir, et les éléments de réponse sont désormais assez clairs en ce qui concerne la fermeté du géant espagnol et son ailier vedette brésilien.