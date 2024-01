L’Europe est tranquille, les Saoudiens stoppent leur mercato ‍!

Soutenus par le PIF, les plus grosses écuries de la Saudi Pro League avaient investi d’énormes montants pour attirer des stars l’été dernier. Mais la tendance s’annonce bien différente cet hiver. En effet, le fonds souverain d’Arabie Saoudite ne compte pas aider les clubs, condamnés à financer eux-mêmes leur recrutement.

Le mercato hivernal a également ouvert ses portes lundi dernier en Arabie Saoudite. Et pourtant, c’est le calme plat comparé à l’été dernier. On se souvient que les pensionnaires de la Saudi Pro League avaient particulièrement animé le marché des transferts avec les arrivées de stars en provenance d’Europe. Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané… Tous avaient rejoint le championnat où évoluait déjà le Portugais Cristiano Ronaldo.

Alors pourquoi la ligue saoudienne ne poursuit-elle pas sur sa lancée ? Selon une information relayée par le quotidien As en Espagne, le PIF a tout simplement fermé le robinet. Le fonds souverain d’Arabie Saoudite, qui avait soutenu les principales écuries Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, a décidé de ne pas financer leur recrutement pendant ce mercato hivernal. Les clubs cités devront piocher dans leurs propres finances pour se renforcer jusqu’à la fin du mois de janvier.

