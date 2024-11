Neymar blessé, c'était presque une crampe

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar a effectué ces derniers son grand retour sur les terrains et cela s'est poursuivi ce lundi en Ligue des champions asiatique lors de la rencontre entre Al-Hilal et Esteghlal. Le Brésilien, qui revenait de près d'un an d'absence suite à une grave blessure au genou, est rentré en cours de match. Mais il n'aura joué que trente minutes avec Al-Hilal. La raison ? Une alerte à la cuisse. Et si beaucoup ont craint le pire pour l'ancien joueur du PSG, cette blessure ne serait pas des plus graves.

Après la rencontre sur Instagram, Neymar a tenu à rassurer en postant : « J'ai eu l'impression d'avoir une crampe, mais très forte ! Je vais passer des examens et j'espère que ce n'est pas trop grave. C'est normal que cela arrive après un an, les médecins m'avaient déjà prévenu, donc je dois être prudent et jouer plus de minutes ».

Neymar passera dans les prochaines heures des examens complémentaires pour évaluer cette sorte de crampe. Il pourrait être éloigné quelques jours des terrains mais une longue absence semble écartée, pour son plus grand bonheur et celui de ses fans.