L'Arabie Saoudite trop puissante, Karim Benzema accepte sa défaite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Karim Benzema n'a toujours pas été inclus dans le groupe pour le match de Coupe du Roi d'Al-Ittihad ce dimanche. Mais le Français a accepté son sort et le fait qu'il n'aura pas le dernier mot dans son bras de fer.

En conflit avec sa direction, Karim Benzema a essayé de quitter l'Arabie saoudite cet hiver. En vain. Le lauréat du Ballon d'Or 2022 est la cible des critiques suite aux mauvais résultats d'Al Ittihad depuis le début de la saison. Le club saoudien est d'ores et déjà distancé en Saudi Pro League, après avoir remporté l'édition précédente, sans KB9. L'ancien attaquant du Real Madrid était clairement annoncé sur le départ, encore plus à cause de sa mauvaise relation avec Marcelo Gallardo. Mais e buteur français a donné son accord pour rester jusqu'à la fin de la saison après plusieurs semaines de discussions infructueuses. Son retour à l'entraînement collectif devrait se faire la semaine prochaine.

L'Arabie saoudite gagne son bras de fer avec KB9

A priori, Karim Benzema ne devrait pas résilier son contrat avec Al Ittihad ou trouver un accord pour rejoindre une autre formation du championnat, malgré les grosses tensions au sein du club de Djeddah. Les autorités du Royaume ont bien fait comprendre que c'était désormais une question d'image, et qu'il était impossible de quitter le pays, sauf si une offre venue d'Europe lui permettait de conserver son salaire, ce qui était impossible. Le joueur de 36 ans va donc au moins disputer la saison entière.

Les Tigres ont encore l'opportunité de remporter la coupe nationale en Arabie saoudite mais également la Ligue des Champions asiatique. Néanmoins, si Karim Benzema ne parvient pas à se sentir à l'aise à Al Ittihad d'ici l'été prochain, il se pourrait qu'un départ soit fortement envisagé par son entourage. Plusieurs clubs ont essayé de le recruter lors du mercato hivernal, dont l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Mais John Textor n'est pas parvenu à convaincre Benzema de revenir chez les Gones. Le Real Madrid n'est pas non plus intéressé et les cadors européens vont probablement être réticents à l'idée de recruter la légende des Merengues à cause de son âge et de son gros salaire. L'Arabie saoudite a ainsi peut-être l'avenir de Karim Benzema entre ses mains.