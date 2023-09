Karim Benzema violemment attaqué par Jordan Bardella

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite célébrait sa Fête Nationale ce samedi 23 septembre. Et une photo de Karim Benzema se prêtant au jeu des coutumes locales a dérangé Jordan Bardella.

Il y a quelques jours à peine, Karim Benzema apprenait que son procès en diffamation contre le militant d’extrême-droite Damien Rieu pour des associations entre le joueur français et l’islamisme sur les réseaux, ne donnait pas lieu à une condamnation du militant politique. Même si ses avocats se réservent le droit de faire appel, l’ancienne star du Real Madrid se fait de nouveau attaquer en provenance du même camp. En effet, à l’occasion des festivités nationales en Arabie Saoudite, toutes les stars arrivées dans les clubs du Royaume ont joué le jeu et ont posé avec les tenus traditionnelles, tout en dansant ou chantant selon les coutumes locales. Neymar, Firminho ou Kanté s’y sont pliés, mais c’est Karim Benzema qui en prend pour son grade aux yeux de Jordan Bardella.

Karim Benzema est cohérent pour Jordan Bardella

L’homme politique a profité d’une photo publiée sur les réseaux sociaux où on voit KB9 en tenue traditionnelle, pour faire un parallèle plus que douteux avec l’islamisme sur BFM TV. « Écoutez, au moins il est cohérent. Il veut un mode de vie islamiste, il est parti en Arabie saoudite. Si tous ceux qui veulent un mode de vie islamiste pouvaient aller dans des pays islamistes, peut-être que la France se porterait beaucoup mieux. Je pense qu’il est un compagnon de route de l’idéologie islamiste. Il faut distinguer l’oeuvre de l’individu. C’est effectivement peut-être l’un des plus grands joueurs de football français, mais il est coutumier de pratique islamiste. Il a dit que cela faisait du bien que de jouer dans un pays musulman, il le revendique. Il porte une tenue traditionnelle saoudienne et c’est à priori un état islamiste. C’est en tout cas un pays où on coupe la main des voleurs. Je lui fais gage de sa cohérence », a livré le représentant du Rassemblement National, dans une vidéo qui a été énormément commentée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

En attendant, toutes les stars, musulmanes ou non, se sont prêtées au jeu de cette fête nationale avec des tenues traditionnelles saoudiennes et des publications sur les réseaux sociaux. L’aspect politique passe probablement au second plan pour les joueurs concernés, surtout que la plupart des contrats pour les stars venues d’Europe font état de très larges rémunérations, de parfois plus de 100.000 euros, pour un simple message positif sur l’Arabie Saoudite sur leurs réseaux sociaux. Pour Neymar, sa petite vidéo le montrant en train de célébrer la Fête Nationale lui a tout simplement rapporté 500.000 euros selon la teneur de son contrat.