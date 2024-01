En colère, Al-Ittihad condamne Benzema à rester

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Absent pour la reprise de l’entraînement avec Al-Ittihad, Karim Benzema a été écarté pour le stage de préparation à Dubaï. L’attaquant français a provoqué la colère de ses dirigeants. Mais pour le moment, alors que des rumeurs l’envoient notamment en Premier League, un départ de l’ancien Merengue n’est absolument pas d’actualité.

La version de Karim Benzema n’a pas convaincu. L’attaquant d’Al-Ittihad, absent pour la reprise de l’entraînement, a fait savoir qu’il était bloqué sur l’Île Maurice à cause du cyclone Belal. Cela n’a pas empêché son entraîneur Marcelo Gallardo de le mettre à l’écart pour le stage de préparation à Dubaï. Et plus haut dans la hiérarchie, le club saoudien serait « furieux de ce qui s'est passé », d’après une source interne contactée par l’AFP.

Benzema ne bougera pas

« Il aurait dû revenir le 2 janvier », a-t-on appris via l’agence de presse, qui révèle également une réunion à venir entre le Français, le coach argentin et les dirigeants. Ce sera l’occasion pour eux de mettre les choses au clair, et non pas d’évoquer un possible départ cet hiver, précise cette même source, qui balaye l’hypothèse d’un divorce. Malgré les nombreuses rumeurs mercato, qui impliquent notamment des écuries de Premier League, le journaliste Fabrizio Romano confirme qu’Al-Ittihad ne compte pas se séparer de sa star arrivée l’été dernier.

info @lequipe

Karim Benzema est enfin rentré à Jeddah. Il devrait reprendre l’entraînement ce vendredi, et « il restera à Al Ittihad à 100% » selon ses proches. https://t.co/ruwgT0km1w — hugo (@hugoguillemet) January 18, 2024

« De ce que j'entends du côté du club, Al-Ittihad n'a pas l'intention de donner le feu vert à Benzema pour un départ en janvier, a confié le chroniqueur de CaughtOffside. On verra à quoi ressemblera la situation dans les prochains jours et ce qui se passera avec Benzema. Mais pour le moment, je ne suis au courant d'aucun deal avancé ou de quoi que ce soit de concret avec un club anglais, y compris avec Arsenal, malgré les rumeurs. » L’ancien joueur du Real Madrid pourrait donc recevoir une simple sanction avant de réintégrer le groupe.