Cristiano Ronaldo a un rêve fou, son fils est concerné

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo n'en a pas fini avec le monde du football, loin de là même. Malgré ses 39 ans, le Portugais veut encore continuer quelques années.

Cristiano Ronaldo a récemment vécu un gros coup dur en se faisant éliminer de l'Euro 2024 avec l'équipe du Portugal. Le joueur d'Al-Nassr ne devrait cependant pas prendre sa retraite internationale malgré ses 39 ans et sa compétition ratée il faut le dire. Son objectif déclaré est de disputer la prochaine Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Aussi, il aurait un rêve fou en tête, qui pourrait bien le faire jouer encore de nombreuses années en club. Ce n'est pas Adrien Mutu qui dira le contraire.

Cristiano Ronaldo, l'aventure n'est pas encore terminée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Selon l'ancien international roumain de la Juve, CR7 prévoit en effet de ne pas arrêter sa carrière tant qu'il n'aura pas joué sous les mêmes couleurs que... son fils Cristiano Jr. Lors de mots échangés à iAM SPORT, Mutu a lancé : « C'est sa véritable motivation. Le fait qu'il veuille jouer un match officiel avec son fils et c'est pourquoi il n'abandonne pas. A Al Nassr, c'est possible. S'il était dans une autre équipe, je ne sais pas, le Real Madrid, ce serait plus difficile. Mais jouer un rôle ensemble en un an, je ne pense pas que ce soit impossible ». Pour rappel, Cristiano Jr est âgé de 14 ans. Il pourrait démarrer prochainement en professionnel en Arabie saoudite, même si des années devront encore passer pour le jeune portugais. Une bonne nouvelle pour les fans de Cristiano Ronaldo, qui ne verront pas leur idole raccrocher de sitôt. Bonne nouvelle aussi pour l'Arabie saoudite, qui pourrait faire un coup de communication énorme si un de ses clubs de Saudi Pro League parvenait à associer les deux Ronaldo le temps d'un moment.