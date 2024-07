Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe, il en rêve

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Tous les deux en fin de carrière après avoir tout gagné, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont-ils encore une chance de jouer dans le même club ? Un ancien coéquipier du Portugais en rêve…

Depuis de nombreuses années, certains fans de foot rêvent de jouer aux jeux vidéos dans la réalité en alignant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe. Si les deux meilleurs ennemis de l’histoire du football se sont souvent affrontés, notamment en Espagne quand l’Argentin jouait encore au Barça et que le Portugais était au Real Madrid, ils n’ont jamais évolué sous le même maillot. Est-ce que cela sera possible un jour alors que les deux probables meilleurs joueurs de l’histoire approchent la quarantaine ? Pedro Mendes l’espère sans trop y croire.

« Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi, ce serait un rêve devenu réalité »

« Si Cristiano Ronaldo rejoignait l'Inter Miami, ce serait incroyable pour les fans et incroyable pour le football américain. Cela signifierait que les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, termineraient leur carrière ensemble, ce qui serait un rêve devenu réalité. Cependant, je ne vois pas cela se produire », a lancé sur le média BoyleSports l’ancien coéquipier de CR7 au Portugal.

CR7 - Messi, un duo impossible ?

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, 2022 / For @LouisVuitton pic.twitter.com/D76Wx4C3nW — Annie Leibovitz (@annieleibovitz) November 19, 2022

Actuellement aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite, Messi et Cristiano Ronaldo sont donc loin de devenir coéquipiers. Mais peut-être que l’Inter Miami ou Al-Nassr vont mener cette idée à bien en investissant un nouveau gros chèque pour former le duo le plus attendu par tous les fans de foot depuis plus de dix ans. Il faut dire que le Portugais et l’Argentin sont les joueurs les plus titrés au 21e siècle avec 13 Ballons d’Or, 9 Ligue des Champions, et un total de 1 732 buts. Mais les deux sont au bout de leur aventure. Alors que CR7 a dit adieu à la sélection lors de la défaite du Portugal en quarts de finale de l’Euro face à la France vendredi dernier, Messi va tenter de remporter une nouvelle Copa America dans quelques jours pour embellir une dernière fois son palmarès. Tout cela avant une retraite tant redoutée par les fans de foot.