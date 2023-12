Benzema déjà viré ‍? Son attitude choque en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses performances insuffisantes, Karim Benzema vit mal sa situation. L’attaquant d’Al-Ittihad ne supporte plus les commentaires négatifs sur ses réseaux sociaux. Pire encore, on parle déjà d’un possible départ du Français qui pourrait néanmoins rester en Arabie Saoudite.

Au moment de se lancer dans cette nouvelle aventure, Karim Benzema n’avait sûrement pas envisagé un tel scénario. L’attaquant d’Al-Ittihad, qui ne totalise que 12 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée, ne répond pas aux attentes. Ce qui explique notamment pourquoi son équipe a été distancée dans la course au titre en championnat. Les supporters remontés l’ont donc pris pour cible sur les réseaux sociaux.

Un traitement difficile à encaisser pour le Français qui a dû désactiver son compte Instagram. Pire encore, on parle déjà d’un possible départ de Karim Benzema. C’est effectivement l’hypothèse avancée par Goal Arabia, qui croit savoir que l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais pourrait être transféré au sein d’une autre écurie saoudienne. Ce serait une manière pour l’Arabie Saoudite de remettre KB9 dans les meilleures conditions tout en conservant l’une des têtes d’affiche de son championnat.

Benzema n'est pas épargné

Bien sûr, l’information est à prendre avec précaution dans la mesure où Karim Benzema, seulement arrivé depuis quelques mois, a déjà surmonté beaucoup d’autres difficultés dans sa carrière. On se souvient par exemple du traitement accordé par son ancien entraîneur José Mourinho au Real Madrid. Cette fois, l’hostilité vient plutôt des supporters et des médias qui le surnomment « Ben-Hazima », autrement dit « le fils de la défaite » en français.

La presse locale, à commencer par le journaliste Walid Al-Farraj, s’interroge aussi sur son implication. « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour, a récemment commenté le présentateur de l’émission "Action avec Walid". Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : "je m’amuse juste avec vous." Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. » Suffisamment pour accepter un départ précipité ?