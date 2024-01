Al Hilal-Al Nassr, un match à 20ME pour Fekir

Nabil Fekir suscite un certain enthousiasme chez les clubs saoudiens au mercato. Le Français est convoité par les deux cadors du championnat saoudien, Al-Hilal et Al-Nassr. L'ancien lyonnais pourrait quitter le Betis Séville dans les prochains jours.

Il fait partie des joueurs de l'OL ayant réussi après leur départ du Rhône. Nabil Fekir est un joueur respecté en Liga du côté du Betis Séville. Ses qualités techniques et son caractère plaisent beaucoup aux supporters andalous. Depuis 2019, il est l'une des têtes de gondole du Betis, l'ayant aidé à se qualifier en coupe d'Europe ainsi qu'à remporter une coupe du Roi en 2022. Mais, l'histoire entre le très aimé Fekir et le Betis pourrait se terminer dans moins d'une semaine. En effet, l'ancien lyonnais est ardemment convoité par les clubs saoudiens au mercato.

Selon Foot Mercato, Al-Hilal et Al-Nassr ont entamé les discussions avec le Betis et l'entourage de Fekir pour un transfert. Le milieu français de 30 ans a de quoi être flatté par ces approches. Il s'agit là des deux meilleurs clubs d'Arabie Saoudite. Al-Hilal est leader du championnat et accueille déjà en son sein Neymar, Sergej Milinkovic-Savic et Aleksandar Mitrovic. Al-Nassr est son dauphin et compte dans ses rangs Cristiano Ronaldo et Sadio Mané notamment.

🚨EXCL: 🟢⚪️🇫🇷 #Liga |



🗣💥 Al-Hilal and Al-Nassr are in talks with Betis to sign Nabil Fekir



💰 Both have presented proposal to Nabil Fekir's entourage



🔐🔜An agreement with Betis should not be difficult to reach. Deal worth ~20M€



⚔️ Big fight between Al-Hilal and Al-Nassr pic.twitter.com/tEYZ31thhs