Reims : Mis à l’écart, Antoine Conte intéresse Bastia

Dans : Mercato, Ligue 2, Bastia, Reims.

Depuis le 8 décembre, Antoine Conte ne joue plus au Stade de Reims. La raison ? Sa mise en examen pour « violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours », et pour « port d’armes prohibée », au cours d’une soirée où il avait poursuivi sa femme dans la rue et frappé avec une batte de base-ball un jeune homme qui tentait de la défendre. Interdit de se rendre dans le département de la Marne, le défenseur central n’est bien évidemment plus utilisé par le club champenois, qui l’a « mis à l’écart ». Cela ne freine pas le SC Bastia, qui selon L’Equipe envisage de recruter l’ancien pensionnaire du PSG, qui arrive sur la fin de son contrat, en juin 2017.