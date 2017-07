OL/OM : Lyon et Marseille sont prévenus pour le prix de Munir

Dans : Mercato, OL, OM, Liga.

Il y a quelques jours, la presse espagnole faisait état d’un intérêt de Lyon et de Marseille pour Munir El Haddadi, la pépite du FC Barcelone prêté au FC Valence la saison dernière. Le jeune ailier de 21 ans, de retour en Catalogne, ne sera pas conservé par Ernesto Valverde en cas d’offre satisfaisante pour le Barça. Et selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone a fixé le prix de son joueur à 14 millions d’euros. Une somme visiblement dans les cordes de l’OL et de l’OM.

Mais le média espagnol apporte une précision intéressante. Effectivement, un seul club français serait intéressé par le joueur, mais l’identité de ce club n’a pas filtré. Outre une formation de l’Hexagone, quatre autres équipes européennes sont sur les rangs : Schalke 04, West Ham, Souhampton et Crystal Palace. La concurrence sera donc rude pour attirer Munir El Haddadi, auteur de 8 buts en 37 matchs avec le FC Valence la saison dernière.