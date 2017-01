OL-OM : Aulas compare les recrutements de Depay et Payet

Dans : Mercato, OL, OM.

Le marché des transferts français n’est pas fini, mais il peut déjà être considéré comme l’un des plus animés de l’histoire. Plusieurs clubs français majeurs ont effectué de gros efforts et cela renforce incontestablement notre championnat. A Lyon, on a misé gros sur Memphis Depay pour redonner un nouvel élan offensif, tandis que Marseille a fait revenir Dimitri Payet. Le montant dépensé pour faire signer Payet a fait beaucoup parler, puisqu’il approche les 30 ME, et Jean-Michel Aulas n’a pas pu laisser passer ça. Interpellé sur cette venue, alors qu’il se faisait traiter de « pigeon » pour avoir versé 16 ME pour l’ailier néerlandais, le président lyonnais a expliqué que l’ancien stéphanois avait lui un coût total astronomique, surtout vu son âge.

« Ah oui, quel âge a-t-il ? Son coût annuel doit être énorme ? Quatre à cinq fois plus que Memphis », a lancé un JMA pour qui les deux cas sont incomparables, l’OM sachant en effet très bien qu’il sera impossible de revendre Payet à une somme équivalente d’ici la fin de sa carrière, alors que Memphis Depay pourrait retrouver une valeur à la hausse s’il explosait avec Lyon. Mais ça, seuls les mois et les années à venir pourront le dire.