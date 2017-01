OL et OM totalement d’accord sur une piste au mercato

Dans : Mercato, OL, OM.

Tous les deux à la recherche d’un latéral gauche, Lyon et Marseille se croisent forcément sur certaines pistes.

Surtout sur des sollicitations étrangères qui arrivent régulièrement, les deux « Olympiques » ayant à nouveau la cote sur le marché des transferts après des années précédentes plus délicates. C’est ainsi que, selon France Football, l’arrière gauche Marvin Zeegelaar a été proposé par ses représentants aux deux formations françaises, à un prix abordable.

Mais ni Lyon, ni Marseille n’ont répondu par la positive, les deux clubs ayant déjà des joueurs dans le viseur, et la volonté de ne pas se laisser dicter le tempo des achats par des agents. A 26 ans, le Néerlandais peine à s’imposer du côté du Sporting Lisbonne, et a déjà beaucoup voyagé en Angleterre, Turquie, Espagne et Portugal sans parvenir à s’imposer, ce qui a clairement refroidi l’OM comme l’OL.