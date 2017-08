OL-Bordeaux : Dortmund préfère Malcom à Cornet

Dans : Mercato, OL, Bordeaux, Bundesliga.

Le départ d’Ousmane Dembélé étant désormais en très bonne voie, le Borussia Dortmund cherche de plus en plus activement son remplaçant.

Et c’est vers la France que le club allemand regarde, même s’il possède plus d’une demi-douzaine de pistes dans d’autres championnats également. Mais alors que la perspective de faire venir Maxwel Cornet prenait de l’ampleur ces derniers jours, Bild annonce que la priorité du club de la Ruhr est de recruter Malcom, qui sort d’une saison complète et est déjà reparti très fort, avec notamment son doublé face à Lyon.

L’OL, qui semblait prêt à accepter une offre à hauteur de 20 ME de la part de Dortmund, a de grandes chances de voir le Borussia proposer jusqu’à 40 ME pour faire venir le Brésilien de Bordeaux. Reste que le club aquitain a fait pour le moment de la conservation et de la prolongation de son ailier sa priorité. Suffisant pour résister à une telle offre qui serait bien évidemment le record de vente pour le club au scapulaire ? Le montant a en tout cas de quoi faire tourner les têtes. Du côté de Lyon, on suivra cela de près, car un refus bordelais pourrait ramener Dortmund entre Rhône et Saône.