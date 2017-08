Officiel : Tottenham s'offre Davinson Sanchez pour 46ME !

Tottenham, qui était d'une discrétion absolue sur le marché des transferts, vient d'officialiser l'accord trouvé avec l'Ajax Amsterdam concernant Davinson Sanchez. Les Spurs ont déboursé 46ME afin de s'offrir le défenseur international colombien de 21 ans, lequel n'aura passé qu'une saison à l'Ajax, où il était arrivé l'été dernier en provenance de l'Atlético Nacional. Davinson Sanchez s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club londonien.

We are delighted to announce we have reached agreement with Ajax for the transfer of Davinson Sanchez subject to medical & work permit. pic.twitter.com/bCjP3ur3Ca