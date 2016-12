Officiel : Shanghai met 70 ME et prend Oscar à Chelsea

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Chelsea a officialisé le départ d’Oscar pour le club de Shanghai SIPG. Arrivé lors de l’été 2012, le milieu de terrain brésilien a porté 203 fois le maillot des Blues, mais il ne jouait plus vraiment sous la coupe d’Antonio Conte. Et pour un remplaçant, Oscar va rapporter beaucoup d’argent puisque le club chinois va dépenser 70 ME pour le faire venir. Une manne financière qui pourrait permettre au club londonien de faire venir un élément majeur cet hiver.