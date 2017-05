Officiel : Sébastien Haller signe à l'Eintracht Francfort

Très bon sous le maillot d'Utrecht depuis trois saisons et intéressant lors de ses sorties en équipe de France Espoirs (12 buts en 15 matchs), Sébastien Haller va poursuivre sa carrière en Bundesliga la saison prochaine. Le buteur de 22 ans, formé à Auxerre, vient effectivement de s'engager avec l'Eintracht Francfort jusqu'en 2021.

Today was a big day for me. Thks @fcutrecht, mates, fans, family, @360mngt and @Eintracht who makes that possible ! Now playoffs ! Uuuu 🔴⚪️ pic.twitter.com/L37xzB76T3