Officiel : Gabriel Obertan rebondit en Championship

Pisté par deux clubs de Ligue 1, dont le MHSC, en cette fin de mercato hivernal, Gabriel Obertan s'est finalement engagé avec Wigan. Libre depuis sa résiliation de contrat avec l'Anzhi Makhachkala, l'ancien attaquant de Manchester United poursuivra donc sa carrière en Championship à 27 ans.

CONFIRMED: Gabriel Obertan signs for #wafc until the end of the season, subject to international clearance >>> https://t.co/aALfiDzf8I pic.twitter.com/rZNwFRK64R