Officiel : Everton confirme le come-back de Wayne Rooney !

Dans les tuyaux depuis plusieurs heures, le retour de Wayne Rooney à Everton est désormais officiel. Les deux clubs ont confirmé l’opération ce dimanche en début d’après-midi. L’international anglais, qui a déjà joué 77 matchs avec Everton entre 2002 et 2004, a signé un contrat de deux ans chez les Toffees.

Sur le site du club, l’entraîneur d’Everton, Ronald Koeman s’est exprimé sur ce come-back. « Wayne m’a montré son ambition. Nous avions besoin de cette mentalité de gagnant. Il sait comment gagner des titres et je suis vraiment content qu’il ait décidé de rentrer à la maison. Il aime Everton, il avait vraiment envie de revenir. Il n’a que 31 ans et je n’ai aucun doute sur ses qualités. C’est fantastique qu’il soit là » a confié le coach néerlandais, qui espèrerait désormais associer l’ancien buteur de Manchester United à un certain Olivier Giroud selon la presse anglaise.

