Officiel : Conti pour 24 ME, c’est dans la poche pour le Milan AC

Dans : Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Le Milan AC est le club le plus actif d’Europe avec déjà une septième recrue de choix. Ce vendredi, Andrea Conti a signé pour les cinq prochaines saisons, contre un montant de 24 ME. Le latéral italien arrive en provenance de Bergame, et complète donc l’effectif lombard au mercato après les recrutements de Musacchio, Kessié, Rodriguez, A.Silva, Borini et Çalhanoğlu.