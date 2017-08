Officiel : Arsenal vend Gibbs à WBA

Dans : Mercato, Premier League.

Ancien grand espoir du football anglais à son poste, Kieran Gibbs va tenter de relancer sa carrière du côté de West Bromwich Albion. Le club de la banlieue de Birmingham a officialisé ce mercredi le transfert du défenseur d’Arsenal de 27 ans, qui n’avait plus qu’un an de contrat chez les Gunners. Il arrive pour une somme proche de 8 ME.