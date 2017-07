Mercato : Très loin de l'OM, Sagna file vers la Turquie

Dans : Mercato, OM.

Il y a visiblement une promo sur les joueurs français ou du championnat de France pour les formations turques.

La razzia est impressionnante depuis deux semaines, et cela continue. Galatasaray, qui ne cesse de recruter, a avancé ses pions dans le dossier menant à Bacary Sagna. Un temps dans le viseur de l’OM, le latéral laissé libre par Manchester City se rapproche du club d’Istanbul. Ce dernier courtise de plus en plus ardemment le défenseur français selon Foot Mercato, et le forcing est en train de payer.

Ainsi, les négociations avancent et l’ancien joueur d’Arsenal et de l’AJ Auxerre serait désormais partant pour faire le grand saut. Sauf si un autre club venait à rapidement se réveiller, il y a de grandes chances de retrouver Bacary Sagna dans le championnat turc la saison prochaine.