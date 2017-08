Mercato : OL, Rennes... L'agent de Retsos fait deux annonces

Dans : Mercato, OL, Rennes, Foot Europeen.

Dans les petits papiers de l'Olympique Lyonnais et du Stade Rennais, mais aussi du Bayer Leverkusen, au cours de ce mercato estival, Panayiótis Rétsos est encore très loin de la Ligue 1. En effet, alors que RMC annonçait une offre de 15 millions d’euros de la part du club breton, l'agent du défenseur central de 19 ans a démenti cette information... mais pas que.

« Nous n'avons pas reçu d'offre officielle de le part de Rennes pour Retsos. Et concernant l'OL, nous n'avons plus de nouvelles... », nous a avoué le représentant de Retsos, qui révèle donc que le défenseur grec est bien parti pour rester à l'Olympiakos cette saison, avec la Ligue des Champions en ligne de mire. À moins d'une très grosse de 20 ME...