Mercato : Mamadou Sakho sauvé par un coup de bluff ?

Dans : Mercato, Premier League.

Prêté l’hiver dernier à Crystal Palace, Mamadou Sakho (27 ans) en a profité pour se relancer grâce à des prestations remarquées. Insuffisant pour exister à Liverpool.

Depuis son retour, le défenseur central ne fait toujours pas partie des plans de Jürgen Klopp. Ce qui n’empêche pas ses dirigeants de réclamer 33 millions d’euros pour son transfert ! Un montant jugé inaccessible par le manager des Eagles Frank de Boer. « Tout le monde sait qu'il était important la saison dernière, je pense qu'il apportait de la qualité au club lorsqu'il était là. Ce n'est plus le cas maintenant parce qu'il coûte beaucoup trop cher », a récemment confié le Néerlandais.

Pourtant, Crystal Palace n’a pas complètement abandonné la piste du Français. Conscient que Liverpool pourrait revoir ses exigences à la baisse en fin de mercato, qui plus est avec le coup de bluff de Frank de Boer, l’actuel 19e de Premier League préparerait une nouvelle offre pour Sakho, annonce le Daily Mirror. Egalement annoncé dans le viseur de West Bromwich et de West Ham, l’ancien Parisien n’a plus qu’à espérer un accord avec l’un de ses prétendants.