Mercato : Mahrez libéré par l’Algérie… pour le Barça ?

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Liga.

Voilà l’un des coups de tonnerre qui pourrait marquer la fin de ce marché des transferts. Actuellement avec la sélection algérienne, Riyad Mahrez a été autorisé à revenir sur le continent européen afin de finaliser les discussions avec son futur club. Le joueur de Leicester discutait depuis des semaines avec la Roma, qui a fini par renoncer.

Plusieurs clubs seraient désormais sur les rangs pour ce « panic-buy », soit un achat de dernière minute sous la pression. Arsenal, Chelsea, Tottenham et le FC Barcelone peuvent poser les 50 ME réclamés par Leicester, et ainsi récupérer celui qui avait été élu meilleur joueur du championnat d’Angleterre en 2015-16. Pour le Barça, cela pourrait se faire dans les derniers instants, car le club catalan rêve toujours de faire signer Philippe Coutinho.