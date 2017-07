Mercato : Lukaku à Manchester United, Conte devient fou

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Visiblement, Antonio Conte est aussi colérique sur le bord du terrain que dans son bureau. On imagine en effet que quelques objets ont volé en éclat ces derniers jours lorsque le manager italien s’est aperçu que non seulement il ne parviendrait pas à obtenir les services de Romelu Lukaku, qui devait remplacer Diego Costa, mais qu’en plus ce dernier filerait à Manchester United. L’accord serait désormais imminent entre Everton et MU pour l’attaquant belge, qui a même déjà passé sa visite médicale à Los Angeles pour faire accélérer le processus.

Et selon Sky Sports, Antonio Conte serait de son côté « de plus en plus déçu » par le manque d’efficacité de ses dirigeants pour faire signer le buteur « et prendrait très mal » sa signature à MU. Le Diable Rouge pourrait dépasser la barre des 100 ME avec les bonus. Comme chaque année, les Red Devils dépensent à tour de bras, et réalisent en tout cas avec Lukaku un gros coup qui ne plait pas du tout à Antonio Conte et au champion en titre Chelsea. Le manager italien avait déjà évoqué un départ anticipé au début de l’été, en apprenant que les discussions avec Bakayoko n’avançaient toujours pas. Avec ce nouvel échec, Conte va clairement devoir se mettre à la tisane…