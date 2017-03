Mercato : Le Real Madrid aide Pepe à faire ses valises

Dans : Mercato, Liga.

En fin de contrat en juin prochain, Pepe n’a pas réussi à trouver un accord pour prolonger au Real Madrid. Notamment convoité en Chine, le défenseur central de 34 ans vit sûrement ses derniers mois dans la capitale espagnole.

Et au cas où le Portugais n’aurait pas compris le message, les démarches du club madrilène devraient l’aider à tourner la page. En effet, le leader de Liga a peut-être trouvé son remplaçant au FC Porto, la précédente formation de Pepe. Il s’agit de Felipe Monteiro (27 ans), l'ancien joueur du Corinthians qui n’a même pas eu besoin d’une saison complète pour se faire un nom en Europe.

Arrivé l’été dernier chez les Dragons, le Brésilien a déjà tapé dans l’oeil du Real qui serait parvenu à un accord verbal avec les agents du joueur, révèle le média espagnol As. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec le FC Porto. Mais toujours selon la même source, le club portugais serait prêt à oublier la clause libératoire de Monteiro fixée à 50 M€. Une offre entre 25 M€ et 30 M€ serait suffisante pour l’international auriverde, convoité par l'AS Monaco en décembre 2015, et qui pourrait devenir le prochain concurrent du Français Raphaël Varane.