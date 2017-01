Mercato : L’OM au cœur d’une finale à quatre pour Pepe

Dans : Mercato, SCO, OM, OL, LOSC.

Longtemps suivi par Lyon et Lille, Nicolas Pépé n’est désormais plus dans le viseur que d’un seul club français selon L’Equipe : L’Olympique de Marseille.

Le club provençal continue de discuter pour sa venue avec le SCO, tout comme trois autres clubs anglais qui rechigneront peut-être moins à avancer les 10 ME demandés par les Angevins. Il s’agit de Newcastle, qui évolue tout de même en D2 anglaise mais est très bien parti pour remonter, d’Everton et de Liverpool, les deux clubs rivaux. Autant dire que le SCO a bon espoir d’obtenir gain de cause pour sa demande rondelette, alors que Nicolas Pépé est déjà attendu en fin de semaine dans le Maine-et-Loire en raison de l’élimination prématurée de la Côte d’Ivoire.

Concernant Marseille, la position du club est actuellement une position d’attente, en raison bien évidemment de la gestion du dossier Dimitri Payet. Si celui-ci venait à échouer, alors l’OM pourrait très rapidement mettre la somme demandée pour recruter l’ailier du SCO avec le risque bien évidemment de n’y voir clair que dans les derniers jours du mercato.