Mercato : L’OL et l’OM tentent un sale coup à la Juve

Dans : Mercato, OL, OM, Serie A.

Malgré l’arrivée de Patrice Evra cet hiver, pour épauler Henri Bedimo, l’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un nouveau latéral gauche en vue du mercato estival.

Et une fois de plus, le club phocéen regarderait du côté de la Juventus Turin où évolue Kwadwo Asamoah (28 ans), annonce Ghanasoccernet. Comme l’international français, le Ghanéen est victime des bonnes performances d’Alex Sandro sur le côté gauche. A un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur de l’Udinese pourrait représenter une belle affaire.

Seulement voilà, l’OM se retrouve confronté à deux obstacles. Le premier, c’est l’Olympique Lyonnais, comme d’habitude... Peu convaincu par le Polonais Maciej Rybus, le vice-champion de France s’intéresserait aussi à Asamoah. Mais toujours selon la même source, la Juve tient à son gaucher polyvalent qu’elle espère même prolonger. L’international ghanéen aura donc l’embarras du choix.