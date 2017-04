Mercato : L’OL et l’OM peuvent l’oublier, le Real met le paquet sur lui !

Dans : Mercato, OL, OM, Liga.

Arrière gauche très prometteur de l’Atlético Madrid, Théo Hernandez va passer chez l’ennemi révèle la presse espagnole.

Ce mardi, cette dernière est unanime et annonce que le Real va tout simplement payer les 24 ME de la clause libératoire du jeune défenseur français, et recruter ce dernier pour un contrat longue durée. Un investissement majeur consenti pour un élément qui n’a pas disputé le moindre match de Liga avec son club formateur. Mais le natif de Marseille a été prêté cette saison avec Alaves, où il se distingue par sa rapidité et sa précision, et a donc tapé dans l’œil des recrutements madrilènes pour être un jour le successeur de Marcelo.

Tant pis donc pour Lyon et Marseille, qui rêvaient de recruter Théo Hernandez cet été pour le voir rejoindre les rangs d’un club tricolore. L’OL avait notamment avancé la possibilité de récupérer le fils de Jean-François Hernandez dans les discussions au sujet de la vente d’Alexandre Lacazette à l’Atlético Madrid. Mais a priori, la Maison Blanche a frappé très fort en alignant ces 24 ME.