Mercato : Gaston Ramirez file sous le nez de Nantes pour la Sampdoria !

Annoncé très proche du FC Nantes depuis plusieurs semaines, Gaston Ramirez ne rejoindra finalement pas les Canaris. Car contre toute attente, le milieu offensif de Middlesbrough va s'engager dans les prochaines heures avec la Sampdoria. Selon Sky Sports, Gaston Ramirez signera un contrat avec la formation de Serie A moyennant 9ME.

Un montant plus faible que celui qui avait été annoncé dans la presse locale nantaise, où on évoquait plutôt 12ME pour réaliser cette opération. Un prix que Waldemar Kita jugeait excessif, le président du FC Nantes ayant reconnu que si Gaston Ramirez intéressait Claude Ranieri, le tarif demandé par le club relégué en D2 anglaise était trop élevé. La Sampdoria n'a visiblement pas tergiversé aussi longtemps que Nantes et a raflé la mise.