Mercato : Dybala rêve de Messi, et ça ne va pas plaire à la Juventus

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

En ballotage très favorable pour disputer une finale de Ligue des Champions et nettement leader de la Série A avec la Juventus Turin, Paulo Dybala vit une saison parfaite en Italie. L’international argentin, considéré par l’ensemble des observateurs comme l’atout offensif numéro un de sa formation, devrait poursuivre au moins une saison supplémentaire dans le club de la Vieille Dame. Néanmoins, un départ sera-t-il envisageable d’ici un an ? Une chose est certaine, le jeune gaucher rêve d’évoluer un jour dans le même club que son idole et partenaire en sélection, Lionel Messi.

« Jouer avec Messi a toujours été mon rêve, je me souviens le jour où je lui ai fait une passe décisive, je n'oublierai jamais ce moment. En sélection j'essaye d'apprendre tout ce que je peux de lui, ce serait une folie de ne pas le faire, c'est le meilleur du monde » a-t-il expliqué à la revue Soccer 360 Magazine. S’il veut jouer avec « La Pulga », alors Paulo Dybala devra forcément changer d’air, le quintuple Ballon d’Or étant proche de prolonger au FC Barcelone jusqu’en juin 2022.