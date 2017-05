FCB : La prolongation de Messi, c'est pour bientôt assure le Barça

Dans : Liga, Mercato.

Actuellement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2018, Lionel Messi devrait prolonger son bail avec le club catalan sous peu. Après le large succès des Blaugrana samedi au Camp Nou face à Villarreal (4-1), Jordi Mestre, vice-président du Barça, s’est montré optimiste quant à la finalisation de ce dossier épineux, qui a particulièrement agité le club ces dernières semaines.

« La prolongation de Messi est en très bonne voie, c’est la dernière ligne droite. Nous espérons pouvoir dire que c’est fait dans les prochains jours » a expliqué le dirigeant du FC Barcelone devant les caméras d’Esport 3 et des médias du club. Des déclarations qui viennent éteindre un début d’incendie à Barcelone, alors que le journal espagnol AS expliquait en milieu de semaine que le clan de l’international argentin avait refusé une première offre de prolongation (30 à 35 millions d’euros par an).