Mercato : Diego Costa (enfin) à l'Atlético, c'est imminent

Il dure depuis des mois et il pourrait enfin trouver son épilogue dans les prochaines heures. Le feuilleton Diego Costa à l’Atlético Madrid touche à sa fin. Bien que le mercato soit désormais fermé, l’attaquant espagnol de Chelsea ne devrait plus jouer pour les Blues à en croire les informations de Marca, qui annonce qu’un accord est imminent entre les Colchoneros et le club dirigé par Roman Abramovitch.

Selon le journal espagnol, les deux clubs devraient trouver un accord à hauteur de 60ME pour le transfert de l’attaquant. Au cours de la semaine, les derniers détails doivent être réglés et l’accord de principe pourrait être entériné. Ensuite, Diego Costa devra patienter jusqu’en janvier 2018 pour jouer sous les couleurs de l’Atlético Madrid, le club ne pouvant pas inscrire de nouveaux joueurs en raison d’une sanction de la FIFA et le mercato étant actuellement fermé en Espagne. Pour rappel, Everton et certaines équipes turques et chinoises s’étaient intéressées à l’attaquant de 28 ans au cours des dernières semaines.