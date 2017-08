Mercato : Dembélé à Barcelone, c’est bouclé pour 145 ME

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga, Foot Europeen.

La presse européenne le confirme de partout, Ousmane Dembélé sera très prochainement un joueur du FC Barcelone.

L’ailier français, qui était parti dans un bras de fer tout de même peu glorieux pour quitter le Borussia Dortmund, a obtenu gain de cause en raison également d’un effort colossal entrepris par le club catalan. En effet, selon L’Equipe, le transfert se monterait au total à 145 ME. Une somme de 105 ME correspondrait à l’indemnité sèche de transfert, et 40 ME de bonus quasiment inévitables, et qui permettent surtout au Barça d’étaler le paiement sur plusieurs saisons. Résultat, Ousmane Dembélé va devenir le deuxième joueur, et le premier français, le plus cher du monde, derrière Neymar (222 ME) et devant Paul Pogba (105 ME). En attendant Kylian Mbappé ?