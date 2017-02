Mercato d'hiver : Le PSG, l'OM et l'OL dans le top 10 mondial !

Dans : Mercato, PSG, OM, Ligue 1, OL.

Le mercato d'hiver s'est terminé mardi soir dans les plus grands championnats européens, et l'heure est désormais au bilan financier. C'est le site spécialisé TransferMarkt qui s'y est collé ce mercredi matin et pour la première fois depuis bien longtemps plusieurs clubs français sont représentés dans le Top 10 Mondial concernant les joueurs achetés.

En effet, avec les 40ME dépensés pour faire venir Julian Draxler le Paris Saint-Germain se classe deuxième derrière le Shanghai IPG qui a lâché 60ME pour faire venir Oscar cet hiver, record absolu. Le PSG est également pointé à la 4e place avec les 30ME payés pour Gonçalo Guedes, juste devant l'Olympique de Marseille et les 29,30ME investis pour Dimitri Payet. De son côté, l'OL est septième de ce Top 10 puisque Lyon a payé 16ME pour s'attacher les services de Memphis Depay.

TransferMarkt a également réalisé un classement des clubs mondiaux selon la balance recette-dépense lors de ce mercato (sans tenir compte des salaires). Et là, le PSG est en tête avec une balance négative de 69,7ME en janvier, devant Shanghaï (67ME), Paris n'ayant cédé qu'un joueur (Hervin Ongenda lors de ce mercato). L'OM pointe à la 6e place avec 35,5ME. L'OL ne figure pas dans ce Top 10.