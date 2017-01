Mercato : Benzema à Arsenal ? Wenger n'en veut pas

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Alors que la rumeur d'un intérêt d'Arsenal pour Karim Benzema persiste depuis quelques heures, Arsène Wenger a tenu à démentir tout cela avec franchise.

Cette saison, le Real Madrid de Zidane est une véritable machine de guerre. Même si les derniers résultats sont décevants, avec notamment une élimination en Coupe du Roi contre le Celta Vigo, la Maison Blanche a enchaîné une impressionnante série de 40 matchs de suite sans défaite jusqu'à la chute du 15 janvier dernier. Malgré cette période faste, Karim Benzema ne brille pas, lui qui n'a toujours pas retrouvé son meilleur niveau. Avec seulement cinq buts marqués cette saison en Liga, l'attaquant français n'est que le 23e meilleur buteur du championnat... Par conséquent, son départ est évoqué par la presse espagnole, qui l'annonçait même du côté d'Arsenal. Mais l'entraîneur des Gunners s'est chargé de démolir cette information.

« Benzema est annoncé ici car il est Français et qu'il y a des rumeurs qui annoncent son départ de Madrid. Nous n'avons pas besoin d'acheter des attaquants. Nous avons une grande équipe et nous n'avons pas besoin de recruter. Je crois que le nombre et la qualité sont présents. Pour acheter un joueur, vous devez en avoir besoin dans votre équipe », a lancé, en conférence de presse, Wenger, qui ne verrait donc pas forcément d'un bon oeil les retrouvailles entre Karim Benzema et Olivier Giroud.