Mauro Icardi, la dinguerie du Real Madrid au mercato d’hiver

Le Real Madrid est dans le dur en cette fin d’année 2023 en raison du nombre incroyable de joueurs blessés. Cette trêve internationale a encore laissé des traces avec les blessures de Camavinga, Rodrygo et Vinicius.

Blessés avec la France et le Brésil durant la trêve internationale, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior ne joueront plus en 2023. En état d’alerte, le Real Madrid tremble car outre ces deux joueurs, Rodrygo est également revenu de sélection avec un problème à un genou. Autant dire que la fin de l’année civile va être périlleuse pour le club de la Casa Blanca, qui n’a déjà pas un effectif pléthorique en quantité et qui va devoir piocher dans son équipe réserve pour les matchs à venir. Face à une situation aussi dramatique sur le plan des blessures, le Real Madrid va peut-être devoir renier sa philosophie habituelle en se montrant actif sur le mercato hivernal.

Historiquement, le président madrilène Florentino Pérez déteste recruter au mois de janvier dans un marché qu’il estime rarement bénéfique pour les acheteurs. Mais la situation est telle que le Real pourrait se renier et recruter au minimum un attaquant. A la surprise générale, Tuttomercato dévoile que le club de la Casa Blanca a des vues sur Mauro Icardi, qui retrouve une seconde jeunesse depuis son départ du PSG vers Galatasaray. Excellent en prêt la saison dernière, le buteur argentin est tout aussi efficace depuis son transfert définitif.

Il compte déjà 15 buts et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, des statistiques qui en font un joueur suivi par le Real Madrid afin de compenser les blessures de Vinicius et de Rodrygo sur le front de l’attaque merengue. Le média italien dévoile par ailleurs que le Real Madrid est prêt à investir 15 millions d’euros pour acheter le joueur, lequel a été recruté pour 10 millions d’euros par le « Gala » au PSG en juillet dernier. Du côté du club d’Istanbul, on imagine assez mal que les dirigeants envisagent une seconde de se séparer de leur meilleur joueur. Mais dans ce dossier, l’avis de Mauro Icardi comptera et l’ex-capitaine de l’Inter pourrait y voir une formidable opportunité de se relancer dans un top club européen à seulement 30 ans.