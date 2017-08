Mercato : Batshuayi doit vite quitter Chelsea conseille Hazard

Dans : Mercato, Premier League.

En manque de temps de jeu la saison dernière, Michy Batshuayi pouvait espérer s’imposer à Chelsea lors de cet exercice 2017-2018.

Mieux adapté à la Premier League, l’attaquant belge a profité de la mise à l’écart de Diego Costa pour s’offrir deux titularisations. Mais l’ancien Marseillais le sait, cette situation ne devrait pas durer étant donné que l’ancien Merengue Alvaro Morata finira par s’installer en pointe. Et pour ne rien arranger, on parle de l’arrivée de Fernando Llorente. Dans ces conditions, son compatriote Eden Hazard lui conseille de fuir au plus vite.

« Il a 23 ans et il doit absolument jouer, a confié l’ailier des Blues. Il ne peut pas refaire une saison comme l’an dernier. On parle de Llorente comme attaquant supplémentaire. Mais bon, il vaut mieux qu’il trouve du temps de jeu. Dans un grand club comme Chelsea, tu es vite mis de côté si tu ne marques pas pendant deux matchs. Il est déçu car il sortait d’une très bonne préparation. » Batshuayi pourrait donc accepter un prêt dans les dernières heures de ce mercato.