Mercato : Après son séjour en France, Bastos a trouvé un club

Libéré de son contrat avec São Paulo, Michel Bastos (33 ans) est à la recherche d’un nouveau défi. Peut-être le dernier de sa carrière.

Alors pourquoi ne pas tenter un retour en Ligue 1 ? Récemment de passage en France, l’ancien joueur de Lille et de l’Olympique Lyonnais n’a pas fermé la porte. « Je ne sais pas. Je suis venu pour voir des amis et profiter. C’est sûr que les choses vont venir, que le téléphone va sonner. On verra. Peut-être », avait confié le Brésilien sur OL TV début décembre.

Depuis, l'international auriverde a vu son nom circuler du côté de plusieurs clubs français comme l’AS Saint-Etienne à qu’il aurait offert ses services. Mais a priori, Bastos restera au Brésil puisqu’il aurait trouvé un accord avec Palmeiras, nous apprend UOL Esporte. Le puissant gaucher ne reviendra donc pas en L1, un championnat dans lequel il a brillé même s’il était parti en 2013 par la petite porte, après des tensions avec le président lyonnais Jean-Michel Aulas.