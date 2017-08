Mercato : 145 ME pour Dembélé, Dugarry ne cherche plus à comprendre

Dans : Mercato, Foot Europeen.

A une semaine de la fin du marché des transferts, on pourrait assister à un incroyable feu d’artifice financier. Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé au FC Barcelone, et peut-être d’autres gros transferts de grande ampleur, le monde du football a clairement changé de dimension cet été, un an après le transfert de Paul Pogba qui avait déjà marqué les esprits. Et là, pour Christophe Dugarry qui avait déjà du mal avec les énormes sommes dépensées, cela va clairement trop loin, et cela met surtout une incroyable pression sur de jeunes joueurs, ce qui n’avait par exemple pas réussi à Anthony Martial.

« On ne peut plus juger un joueur en fonction du prix payé, ça ne rime plus à rien. On l'a vu avec Martial. Ça va créer une bulle. Ces joueurs, il va falloir qu'ils confirment. Martial pour l'instant, il n'a pas confirmé. Dembélé, si ça ne marche pas à Barcelone, ils vont arrêter de payer des sommes astronomiques. Il y aura aussi le cas Pogba. Il vend beaucoup de maillots mais il va falloir que Manchester commence à gagner des choses. Ça va peut-être créer une bulle. Dembélé a du talent, c'est indéniable. Il a eu l'intelligence de passer une année à Dortmund avant de se lancer dans un grand club, parce que je pense que le Barça le voulait avant. Ils n'ont pas pu l'avoir avant, ça va leur coûter cher. Je pense qu'il a quelque chose d'intéressant à faire au Barça. Après, est-ce qu'il est le futur Neymar? Sincèrement c'est trop tôt. Mais c'est un très bon joueur, c'est sûr et certain », a expliqué le consultant de RMC, qui rejoint presque ceux qui estiment qu’à côté du transfert de Dembélé au Barça, les 222 ME payés par le PSG pour s’offrir Neymar ne sont pas si chers payés.