Man United : Mourinho veut récupérer son chouchou du Real Madrid

Cet été encore, Manchester United n’hésitera pas à mettre la main à la poche pour renforcer l’effectif de José Mourinho.

Et l’on ne parle pas seulement d’Antoine Griezmann, l’attaquant de l’Atlético Madrid qui est devenu la priorité du Portugais. En effet, un autre Français de la capitale espagnole fait rêver le manager mancunien. Il s’agit bien sûr de Raphaël Varane (23 ans) que Mourinho a eu sous ses ordres chez les Merengue. D’ailleurs, « The Special One » n’est pas étranger à la progression du défenseur central.

Rappelons que le technicien avait osé titulariser l’ancien Lensois au détriment de Pepe. C’est pourquoi Mourinho tente de convaincre Varane, mais aussi son coéquipier Toni Kroos, annonce le média espagnol Don Balon. Malgré sa prolongation jusqu’en 2022 en octobre dernier, le milieu allemand de 27 ans serait prêt à quitter le Real. Mais pas sûr que les dirigeants madrilènes leur ouvrent la porte.