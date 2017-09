TV : Le show Pierre Ménès débarque vendredi sur Canal+ Sport

Dans : Info, OL, OM, PSG.

Prévue depuis un an, et repoussé pour les raisons que l'on sait, l'émission de Pierre Ménès débutera ce vendredi soir à 19h30 sur Canal+ Sport. Baptisé 19H30PM, ce qui évitera d'oublier l'heure de diffusion, ce talk-show confié au plus célèbre des consultants de la chaîne cryptée aura pour seul sujet...le football. Canal+ a donné quelques détails sur ceux qui seront avec Pierre Ménès pour cette nouvelle émission.

« C'est la première fois dans la carrière du chroniqueur sportif - figure du Canal Football Club, qu'il mène les débats, dans une émission prévue pour être tout à son image : cash et expert ! Il sera accompagné à la présentation par Virginie Ramel, journaliste Canal+ qui a fait ses armes sur Infosport+ (…) L'émission, en direct et en public, précèdera chaque semaine le match d'ouverture de la journée de Ligue 1, prévu à 20h45 sur Canal+ Sport. Débats, reportages et analyses des enjeux de la journée rythmeront le plateau, qui réunira un casting inédit de chroniqueuses autour de Pierre : Ambre Godillon, chroniqueuse football passée par L'Equipe et Canal Supporters, Lucie Bacon, journaliste football Konbini et dans Le Petit Debrief, émission foot digitale de Canal+ et Agathe Auproux, chroniqueuse TPMP, et la saison dernière dans 19H30 Foot sur Canal+ Sport. Autour de la table, chaque semaine, une joueuse de football de renom sera présente pour apporter son éclairage dans les débats. Pour la première, l'internationale lyonnaise Jessica Houara sera en plateau. Gaetane Thiney et d'autres altérneront au cours de la saison », précise Canal+.