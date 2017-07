Tribunal : Frédéric Thiriez avocat de Valbuena contre Benzema

Dans : Info, OL.

S'il a longtemps été le président de la Ligue de Football Professionnel, Frédéric Thiriez a retrouvé son métier d'avocat à 100%. Mais son actualité récente a remis Maître Thiriez au coeur d'un dossier lié au foot. En effet, comme le révèle ce mardi L'Equipe, l'ancien patron de la LFP était l'avocat de Mathieu Valbuena lors du passage devant la Cour de Cassation de l'affaire de la sextape le 20 juin dernier. Il s'agissait de valider la régularité de l'instruction depuis le début de cette affaire, une validité que contestent Karim Benzema et Karim Zenati.

Evoquant cette présence dans ce dossier brûlant, Frédéric Thiriez s'est défendu de vouloir remettre un pied dans le football. « Je n'ai pas replongé. C'est d'ailleurs par cela que j'ai commencé lors de mon intervention, en disant : "Rassurez-vous, M. le Président, je ne vous parlerai pas de foot." J'interviens sur un point de pur droit et c'est mon métier (…) Pourquoi j’ai été choisi ? Il a choisi le meilleur ! Non, je blague… Depuis quinze ans, j'avais refusé toute affaire liée de près ou de loin au foot. Comme président de la Ligue, cela ne me paraissait pas convenable. Maintenant, je me sens libre. Et je n'allais pas refuser de défendre Valbuena, que je connais », explique Frédéric Thiriez, alors que la Cour de Cassation rendra son jugement ce mardi après-midi concernant la demande de Karim Benzema et Karim Zenati de faire annuler l'enquête pour un vice de procédure.