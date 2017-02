Sextape de Valbuena : Djibril Cissé complice de Karim Benzema ?

Dans : Info, OL, Equipe de France.

Plus d'un an après avoir été révélée, l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena continue à faire des vagues, et à priori cela n'est pas fini. En effet, selon Europe 1, Djibril Cissé pourrait bien être rapidement rattrapé par la patrouille dans cette histoire. L'attaquant, qui a annoncé sa retraite sportive la semaine passée, risquerait en effet une mise en examen, la radio affirmant que « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles estime, dans sa dernière décision, que Djibril Cissé pourrait être complice de la tentative de chantage, au même titre que l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema. »

Djibril Cissé n'a jamais caché qu'il était au courant de cette histoire, et qu'il en avait parlé directement avec Mathieu Valbuena, lequel a toujours dédouané l'ancien buteur auxerrois. Mais l'enquête aurait démontré que Cissé savait plus de choses qu'il avait bien voulu le dire, et qu'il aurait également eu des contacts avec ceux qui sont accusés d'avoir voulu faire chanter le joueur de l'Olympique de Marseille. « Je faisais des aller-retours entre les deux. J’ai dû faire ça deux ou trois fois, peut-être un peu plus », aurait même indiqué Djibril Cissé lors d’une audition.

Toujours selon Europe 1, le téléphone mobile de Djibril Cissé a été saisi, et on a trouvé dessus la fameuse sextape, ce qui aurait poussé le juge en charge du dossier de demander une expertise complète du téléphone en question et des appels durant cette période.